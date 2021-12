Libia: riunioni del consigliere Onu Williams a Tripoli, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha incontrato ieri il presidente ad interim del parlamento libico, Fawzi al Nuairi, il capo dell'Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, e il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale, Khaled Mazen. Lo ha reso noto la stessa Williams in un post tramite il suo account su Twitter. "L'incontro rientra nell'ambito delle ampie consultazioni che sto conducendo in varie città con le istituzioni libiche e gli attori politici e della sicurezza per sostenere un processo elettorale libero, equo e credibile", ha scritto Williams. (Lit)