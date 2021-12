Libia: fonti stampa, ambasciatore Usa atteso a Tripoli per discutere rinvio elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore e inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, si recherà oggi nella capitale libica, Tripoli, per incontrare i vertici del consiglio presidenziale, del Governo di unità nazionale e della Camera dei rappresentanti. Lo ha riferito il quotidiano "Libya Al Hadath", citando proprie fonti informate. Gli incontri di Norland mirano a discutere il rinvio delle previste elezioni presidenziali e parlamentari in un'altra data. Il diplomatico statunitense annuncerà i risultati della sua visita in una conferenza stampa. (Lit)