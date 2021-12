Libia: candidati presidenziali potrebbero tornare domani ai loro incarichi precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i candidati alla carica di capo dello Stato in Libia che ricoprono posizioni pubbliche torneranno ai loro precedenti incarichi a partire da domani, martedì 21 dicembre. Lo riferisce il quotidiano libico "Ean Libya", citando proprie fonti. Tra i candidati di spicco figurano Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk; Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale; il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). La stessa fonte ha aggiunto che la consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, sta lavorando alla preparazione di un nuovo piano per l'avvio di un nuovo dialogo politico nazionale. (Lit)