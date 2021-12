Libia: liberati 17 bengalesi rapiti da una banda criminale a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della direzione della sicurezza di Bengasi, in Libia, sono riuscite sabato 18 dicembre ad arrestare una banda composta da nove persone che ha rapito più di 21 migranti di nazionalità bengalese. Lo ha reso noto la stessa direzione in un comunicato pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Le manette sono scattate dopo una denuncia presentata da un cittadino bengalese, il quale aveva accusato persone non identificate di aver rapito un gruppo di nazionalità bengalese e di averlo portato in una destinazione sconosciuta. (Lit)