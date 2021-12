Credito: Bnp Paribas cede Bank of the West a canadese Bmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto francese Bnp Paribas ha annunciato la cessione della statunitense Bank of the West alla canadese Banca di Montreal (Bmo) per 16,3 miliardi di dollari. È quanto si legge in un comunicato, dove si afferma che l'operazione sarà realizzata "formalmente nel corso dell'anno 2022". Nella nota si legge che l'operazione "dovrebbe generare durante la sua realizzazione una plus-valuta eccezionale stimata a circa 2,9 miliardi di euro". "Questa operazione è creatrice di valore per tutte le parti" e "sottolinea la qualità di Bank of the West", spiega Jean-Laurent Bonnafé, amministratore delegato di Bnp Paribas.(Frp)