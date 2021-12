Infrastrutture: saudita Sal espande terminal aeroporto di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Sal (Saudi Logistics Services Company) ha inaugurato ieri l'ampliamento del suo nuovo terminal all'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda. Lo ha riferito l'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya". Il presidente della compagnia, Fawaz bin Mohamed al Fawaz, ha affermato che il lancio dell'espansione della stazione è in linea con la strategia nazionale per i trasporti e la logistica, che mira a trasformare il Paese hub al livello globale, contribuendo in modo significativo a diversificare l'economia del Regn, a sostenere la crescita del settore dei servizi e a creare un clima per gli investimenti competitivo. Hisham bin Abdullah Al Hussein, amministratore delegato di Sal, ha dichiarato che l'area di espansione della fase dei servizi di qualità, raggiungerà i 40 mila metri quadrati, comprese varie strutture di spedizione dotate delle più moderne strutture e delle più elevate specifiche internazionali. Il progetto, nella sua prima fase, contribuirà anche ad aumentare la capacità di spedizione fino a raggiungere circa 1,1 milioni di tonnellate annue. (Res)