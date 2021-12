Usa: il senatore Manchin annuncia la sua opposizione al piano di spesa di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il senatore democratico Joe Manchin ha formalizzato la propria opposizione al piano di spesa da 2mila miliardi di dollari denominato "Build Back Better" ("Ricostruire meglio") promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La nota con cui Manchin ha annunciato ieri il suo volto contrario al provvedimento, nonostante tentativi di mediazione durati settimane da parte dei suoi colleghi del Partito democratico e della Casa Bianca, ha innescato una reazione durissima da parte dell'ala di sinistra del Partito democratico. Il senatore socialista Bernie Sanders, ad esempio, ha spronato i Democratici a calendarizzare il voto del provvedimento al Senato nonostante l'opposizione di Sanders ne renda impossibile l'approvazione, e a costringere il senatore centrista a "votare contro davanti al mondo interno". Manchin, ha accusato Sanders, "non ha il coraggio di fare la cosa giusta per le famiglie lavoratrici del West Virginia e dell'America. La deputata Ayanna Pressley, una dei sei democratici progressisti che avevano votato contro il piano per le infrastrutture il mese scorso proprio per spronare il partito ad approvare anche i piani di spesa per il welfare e l'immigrazione, ha accusato Manchin di "ostruire l'agenda del presidente e l'agenda del popolo". Manchin ha spiegato ieri di non poter sostenere un piano di spesa da oltre 2mila miliardi dopo le migliaia di miliardi di spesa pubblica già approvati dagli Usa nei mesi scorsi; nel suo comunicato diffuso ieri, il senatore evidenzia i danni già causati ai cittadini statunitensi dal rapido aumento dell'inflazione, dalla dipendenza da catene di fornitura straniere e dal rifiuto di milioni di americani di cercare un impiego, per l'effetto combinato di sussidi alla disoccupazione pagati a debito e dell'eccessiva depressione dei salari. (segue) (Nys)