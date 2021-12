Usa: il senatore Manchin annuncia la sua opposizione al piano di spesa di Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva ribadito l'impegno ad approvare il vasto piano di spesa sociale e per il clima da 2mila miliardi di dollari "Build Back Better", ma aveva già preso atto che i negoziati al Congresso necessari a trovare un'intesa sul disegno di legge sarebbero proseguiti oltre la fine del 2021, date le resistenze ancora significative da parte di esponenti centristi del Partito democratico come il senatore Joe Manchin. In una lunga nota diffusa dalla Casa Bianca, Biden si era detto pronto a proseguire il confronto con lo stesso Manchin e lavorare sul testo del disegno di legge "nei giorni e nelle settimane a venire"; la nota non faceva però riferimento ad alcuna tempistica indicativa per l'approvazione del piano di spesa. La scorsa settimana i Repubblicani e il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, hanno trovato una intesa per accelerare il voto su alcune nomine della Casa Bianca, così da poter sospendere i lavori entro Natale. (Nys)