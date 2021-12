Imprese: caos catene di fornitura, Toyota sospende produzione in 5 stabilimenti giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili Toyota Motor Corp ha annunciato che sospenderà la produzione presso cinque suoi stabilimenti in Giappone a partire dal mese di gennaio, a causa delle disfunzioni alle catene di fornitura internazionali, della carenza globale di microchip e della pandemia di Covid-19. L'azienda giapponese ha riferito che il provvedimento comporterà una riduzione dell'output di circa 20mila unità, che non dovrebbe compromettere però l'obiettivo di produzione di 9 milioni di autovetture fissato per l'anno fiscale 2021, che si concluderà a marzo. (segue) (Git)