Imprese: caos catene di fornitura, Toyota sospende produzione in 5 stabilimenti giapponesi (3)

- Il primo costruttore di auto per volume di vendite intende anche aumentare gli investimenti destinati allo sviluppo di batterie, portandoli a 2mila miliardi di yen rispetto ai 1.500 miliardi di yen previsti in precedenza. Toyoda ha respinto le critiche giunte da più parti all'azienda, accusata di non aver investito abbastanza nella transizione verso l'elettromobilità: "Siamo seri in merito alle auto elettriche e alle auto ibride a celle di combustibile. Siamo seri anche in merito alle vetture ibride e a quelle a benzina", ha detto Toyoda, che in passato non ha nascosto le sue perplessità in merito alle modalità a suo modo di vedere troppo affrettate scelte dai governi mondiali per accelerare la transizione verso l'elettromobilità. Nei mesi scorsi Toyota ha anticipato il lancio di 15 nuovi modelli di auto elettriche entro il 2025. (Git)