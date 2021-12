Usa: sette corpi senza vita trovati in una bifamiliare nel Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corpi senza vita di quattro adulti e tre bambini sono stati rinvenuti in una abitazione bifamiliare a Moorhead, nello Stato Usa del Minnesota. Lo riferiscono le autorità locali, che però non hanno ancora fornito indicazioni in merito alle cause del decesso. A scoprire le vittime sono stati alcuni familiari che si erano recato presso l'abitazione per una visita, e che hanno subito contattato la polizia, che al momento non sarebbe alla ricerca di alcun sospetto responsabile. I vicini riferiscono che i tre bambini erano stati visti l'ultima volta venerdì 17 dicembre. (Nys)