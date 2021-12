Giappone: Spazio, l'imprenditore Maezawa rientra dalla Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore giapponese Yusaku Maezawa ha fatto rientro senza alcun intoppo dalla Stazione spaziale internazionale (Iss), che aveva raggiunto a bordo di una navicella russa Soyuz lo scorso 8 dicembre. Lo riferisce la stampa giapponese, sottolineando che Maezawa è il primo civile giapponese ad aver raggiunto la stazione spaziale, dove è soggiornato per 12 giorni sino ad oggi, 20 dicembre. Il 46enne Maezawa, fondatore del rivenditore di abbigliamento online Zozo Inc, si è dovuto sottoporre a un addestramento di 100 giorni e ad un esame finale prima di poter intraprendere il viaggio al di fuori dell'atmosfera terrestre. L'imprenditore è divenuto così anche il primo giapponese in un volo spaziale commerciale da 31 anni a questa parte, dopo il reporter giapponese Toyohiko Akiyama nel 1990. Sino ad oggi la Stazione spaziale internazionale ha ospitato 10 civili. (Git)