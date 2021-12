Covid: Fontana, in Lombardia aumentati i posti nei reparti ospedalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo ancora in una situazione abbastanza sotto controllo, per ora i numeri non ci penalizzano ancora. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine del brindisi pre natalizio della Lega al palazzo delle Stelline di Milano. "Invieremo i numeri martedì - spiega Fontana - ma credo che ci siano buone possibilità di rimanere in bianco ancora per qualche tempo". Sulla richiesta del ministero della salute alle regioni di attivare più posti letto Fontana ha dichiarato "Abbiamo attivato la nostra struttura, sono stati aumentati i posti sia in terapia ordinaria che intensiva". Nel caso arrivino nuove indicazioni dal governo su restrizioni o altre misure per contenere i contagi Covid, Fontana ha spiegato che si atterrà alle indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute. (Rem)