Business news: Messico, Corte suprema sospende parte del decreto su infrastrutture strategiche

- La Corte suprema del Messico (Scjn) ha sospeso l'applicazione di parte del "super decreto" con cui il governo intende dare alle infrastrutture pubbliche carattere di opere strategiche, inquadrandole in percorsi legali preferenziali. La Corte ha infatti accolto il ricorso presentato dalla authority sulla trasparenza (Invai) nella parte in cui si consente al governo, appaltatore, di non rivelare informazioni sui progetti e i loro esecutori. In attesa che la Corte si pronunci sul merito, il governo non potrà quindi usare l'argomento della "sicurezza nazionale" per impedire ai cittadini di richiedere i dettagli su contratti, tipi di appalto e altre informazioni. Una decisione che d'altro canto non impedisce al governo di definire come "strategiche" le opere in cantiere. (Res)