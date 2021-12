© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le elezioni del consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale. Le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente nella sede di Palazzo Valentini. Alle ore 20 hanno votato 84,11 per cento degli aventi diritto. Lo comunica Città metropolitana di Roma in una nota. (Rer)