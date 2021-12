Business news: Brasile, Petrobras annuncia incassi per 4,8 miliardi di dollari da vendita asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha raccolto circa 4,8 miliardi di dollari nel 2021 attraverso il suo piano di vendita di asset. "Le risorse raccolte, indispensabili per l'azienda per poter investire in asset che diano maggiore ritorno economico, sono il risultato della vendita di 17 asset e della conclusione di 14 processi di dismissione nel corso di quest'anno", ha informato la società in una nota. Petrobras ha inoltre evidenziato di aver investito nei primi nove mesi dell'anno la cifra di 6,1 miliardi di dollari. (Res)