Brexit: ministra Esteri britannica Truss assumerà responsabilità dei negoziati con l'Ue

- La ministra degli Esteri britannica Liz Truss assumerà le responsabilità dei negoziati per la Brexit. Lo ha riferito Downing Street in una nota. "La ministra degli Esteri diventerà la negoziatrice principale con l'Ue sul protocollo dell'Irlanda del Nord, dopo le dimissioni di David Frost", si legge nella nota del governo britannico. "Liz Truss assumerà la responsabilità ministeriale per le relazioni del Regno Unito con l'Unione europea con effetto immediato", si legge ancora nella nota. (segue) (Rel)