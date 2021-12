Business news: Brasile-Italia, imprese, Rigamonti compra i prosciutti King's e Principe di Kipre Holding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigamonti, produttore di livello mondiale della bresaola controllato dalla brasiliana Jbs, ha annunciato l'acquisizione del gruppo friulano di salumeria Kipre, con gli storici marchi di prosciutto King's e Principe, per 82 milioni di euro. A vendere è la Wrm Group di Raffaele Mincione, che aveva il controllo di Kipre Holding da luglio 2020. Lo rende noto la European food agency (Efa), citando una nota della compagnia brasiliana. "Con questa acquisizione Jbs sarà presente nelle tre maggiori regioni d'Italia per le specialità suine con classificazioni che riconoscono la qualità e le caratteristiche uniche dei suoi prodotti". L'acquisizione comprende quattro stabilimenti in Italia, oltre all'intera attività di Principe negli Stati Uniti, che ha uno stabilimento dedicato all'affettatura nel New Jersey. Presente negli Stati Uniti e in oltre 20 paesi, King's Group è leader di mercato nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop ed è un importante player nella produzione del Prosciutto di Parma Dop. (Res)