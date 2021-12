© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per chi, come Nova, racconta il battito del nostro Paese, guardarsi indietro non è possibile, il mio augurio è che possiate continuare a raccontare l’attualità" Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- L'assessora al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado partecipa al roadshow "Più notti, più sogni. + Experience", incontro di presentazione degli avvisi della nuova misura per l'anno 2022 per gli operatori del turismo della Regione Lazio. L'evento si svolge a Fiumicino presso la Sala consiliare del Comune, piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 (ore 19:00)VARIE- Presentazione del nuovo Programma "Erasmus+" nel corso dell’evento “Uniti nella diversità con il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027”, organizzato dalle autorità nazionali e dalle Agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Inapp e Ang. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la partecipazione dei ministri dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e della sottosegretaria di Stato con delega allo sport, Valentina Vezzali. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 10:45)- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene alla presentazione del libro del professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza da coronavirus, dal titolo "Sanità pubblica. Scienza e politica per la salute dei cittadini". Campus di Roma dell'Università Cattolica, polo universitario Giovanni XXIII, Aula Franceschini, Largo F. Vito, 1 a Roma (ore 15:00) (Rer)