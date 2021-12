Business news: Argentina, Istituto del petrolio prevede investimenti per 15 miliardi di dollari all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo del settore degli idrocarburi sarà il principale motore della crescita dell'Argentina in grado di attrarre investimenti pari a 15 miliardi di dollari all'anno nel medio termine. Ad affermarlo è stato il presidente dell'Istituto argentino del petrolio e del gas (Iapg), Ernesto Lopez Anadon, secondo il quale inoltre, grazie allo sviluppo del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, le esportazioni di combustibili potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari l'anno contro gli attuali 4 miliardi. "Vaca Muerta ha il potenziale per produrre 500 mila barili al giorno di petrolio e fino a 150 milioni di metri cubici di gas", ha dichiarato martedì Lopez Anadon in occasione di un evento organizzato dalla stessa Iapg per la giornata nazionale del petrolio. Un tale livello di produzione secondo il presidente di Iapg "fornirebbe un saldo delle esportazioni di gas, petrolio e derivati di 15 miliardi di dollari all'anno". (Res)