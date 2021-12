Business news: Americhe, completata fusione tra compagnie, pronta a nascere la rete ferroviaria continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca un solo passaggio formale per la nascita della rete ferroviaria che collegherà Canada, Stati Uniti e Messico. La statunitense Kansas City Southern (Kcs) ha infatti formalizzato la vendita alla Canadian Pacific Railway, e con l'atteso via libera della commissione trasporti Usa, può decollare la nuova Canadian Pacific Kansas City Limited (Cpkc), azienda che dovrebbe far partire - entro il quarto trimestre del 2022 - un'arteria che potrebbe muovere entrate di circa 8,7 miliardi di dollari all'anno. La fusione delle due compagnie darà vita a una rete di circa 32mila chilometri quadrati, attraversando il Canada dall'estremo occidentale di Vancouver a Seasport, sull'Atlantico, raccogliendosi a Kansas City e correre quindi fino al porto di Lazaro Cardenas, sul Pacifico messicano. (Res)