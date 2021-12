Quirinale: Salvini, chiederò a centrodestra di incontrarci a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice per discutere dell'elezione del capo dello Stato prima di Natale "a me sembra possibile. Chiederò agli amici del centrodestra di trovarci già questa settimana": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del brindisi prenatalizio al palazzo delle Stelline oggi a Milano. “Conto di richiamare i colleghi segretari” degli altri partiti “come da accordi, perché, se si riuscisse ad approvare la manovra economica, mi piacerebbe che ci vedessimo prima della fine dall’anno per fare un primo incontro e garantire agli italiani un gennaio sereno", ha spiegato Salvini sottolineando come la Lega sia al lavoro in queste ore sulla manovra economica. "Già sarà un gennaio tribolato per il Covid e l’aumento delle bollette di luce e gas, almeno sul Quirinale la politica dovrebbe dare dimostrazione di competenza, rapidità e concretezza”. (segue) (Rem)