Quirinale: Salvini, chiederò a centrodestra di incontrarci a breve (2)

- Ha chi ha chiesto sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale Salvini ha spiegato: “Lo incontrerò a breve e ne parlerò con lui, però nessuno ha bisogno di rassicurare nessuno”. Sulla posizione del partito sul Quirinale. Salvini ha detto che da segretario della Lega è certo che le centinaia di voti della Lega per il Quirinale saranno compatti fino all’ultima scheda, lavoro perché tutti possano avere questa compattezza. “Stiamo lavorando per una soluzione positiva e rapida”, ha aggiunto Salvini, che ha poi parlato del governo. "Draghi sta lavorando bene e sarebbe bene che continuasse a lavorare per il bene del Paese senza mettere in discussione tutto quanto". (Rem)