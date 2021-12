Business news: Cile, presidente Pinera inaugura inizio lavori per prima rete 5G in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha inaugurato ufficialmente l'avvio dei lavori per l'installazione della rete di telecomunicazione 5G nel Paese che, secondo stime del governo, raggiungerà una copertura del 90 per cento del territorio entro i prossimi due anni. Il presidente ha sottolineato che il Cile è stato il primo paese della regione a lanciare un bando per l'assegnazione dello spettro radiomobile e che sarà il primo paese dell'America Latina a disporre di una rete nazionale con tecnologia 5G. "Questa tecnologia ha una velocità 10 volte superiore a quella di oggi e una migliore capacità di risposta unita ad una maggiore stabilità, e presto raggiungerà il 90 per cento dei cileni", ha dichiarato. Secondo quanto afferma il governo le tre aziende che si sono aggiudicate il bando di concorso sullo spettro 5G, Entel, Wom y Movistar, "sono già in grado di avviare gli investimenti necessari". (Res)