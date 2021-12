Business news: Brasile, Volkswagen impone ferie collettive ai suoi dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica tedesca Volkswagen ha informato che a partire dal 4 gennaio imporrà un periodo di ferie collettive per i propri dipendenti nello stabilimento di Taubaté, nello stato di San Paolo. La società non ancora reso noto il numero dei dipendenti coinvolti. Inoltre, a partire da febbraio la compagnia sospenderà i contratti di 1.200 suoi dipendenti per un periodo tra i 2 e i 5 mesi. La decisione è stata presa a causa della mancanza di alcuni componenti elettronici necessari per la produzione dei veicoli. In particolare l'azienda denuncia la mancanza di semiconduttori e microchip. (Res)