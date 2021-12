Brexit: ministra Esteri britannica Truss assumerà responsabilità dei negoziati con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla nota del governo di Londra, Truss diventerà la co-presidente del Regno Unito del Consiglio di partenariato e del Comitato congiunto e guiderà i negoziati in corso per risolvere i problemi derivanti dall'attuale funzionamento del Protocollo dell'Irlanda del Nord. Chris Heaton-Harris assumerà invece l'incarico di sottosegretario per l'Europa e sostituirà la ministra degli Esteri, se necessario, sulle questioni relative alla Brexit e sul protocollo nordirlandese. La nomina giunge dopo che ieri sera David Frost ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico, affermando che seppure "ora la Brexit è al sicuro" restano delle preoccupazioni per “l’attuale direzione di marcia”. (Rel)