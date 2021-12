Israele: premier Bennett su Covid, nel Paese iniziata quinta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta ondata di coronavirus in Israele "è iniziata". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro israeliano, Naftali Bennett. In questo periodo, ha affermato, è fondamentale vaccinare il maggior numero possibile di persone, in particolare i bambini. Nel corso della conferenza stampa, Bennett ha esortato gli imprenditori che possono far lavorare i dipendenti da casa a consentire il tele-lavoro. Finora nel Paese sono stati registrati 175 casi della variante Omicron. Nelle prossime ore il governo dovrà esaminare l'indicazione del ministero della Salute, che ha raccomandato di includere altri dieci Paesi alla lista rossa a causa del numero di contagi, bloccando di fatto i collegamenti a partire da mercoledì 22 dicembre. Tra i dieci Paesi vi è anche l'Italia, insieme a Stati Uniti, Germania, Belgio, Ungheria, Canada, Marocco, Portogallo, Svizzera e Turchia. Intanto, a partire da questa sera a mezzanotte entrano nella lista rossa Francia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Norvegia, Finlandia e Svezia. (Res)