Business news: Perù, governo vuole aumentare il carico fiscale nel settore minerario

- Il governo del Perù ha annunciato l’intenzione di aumentare il carico fiscale per il settore minerario di 3 o 4 punti percentuali. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pedro Francke, secondo cui la decisione è stata presa dopo consultazioni con il Fondo monetario internazionale (Fmi). “Una delle cose che il Fmi dice è che il carico fiscale del Perù nel settore minerario è del 41,7 per cento, in Cile del 47,1 per cento, in Brasile del 47,9 per cento, in Canada del 49,9 per cento, in Mongolia del 55,2 per cento, in Congo del 70,7 per cento. C'è spazio”, ha detto il ministro parlando al programma “Punto Final”. "Il Fmi dice di aumentarlo ma senza andare troppo lontano per mantenere la competitività con altri Paesi. Il 47 per cento è un margine massimo”, ha aggiunto. Secondo stime dell’organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) i ricavi provenienti dal settore minerario rappresentano il 15 per cento del Pil peruviano e rappresentano il 60 per cento del totale delle sue esportazioni. (Res)