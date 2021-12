Business news: Cile, spagnola Ferrovial si aggiudica lavori miglioramento di due autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ferrovial si è aggiudicata un nuovo progetto da 40 milioni di euro in Cile per migliorare il collegamento tra l'autostrada Vespucio Norte, un anello intorno alla capitale, e la Ruta 68, che va da Santiago a Valparaíso. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". L'offerta presentata da Ferrovial ha battuto la proposta presentata da un consorzio composto da Dragados (una filiale di Aca) e da un'azienda locale cilena. Il progetto include la costruzione di un tratto di due chilometri di binari, illuminazione a Led, telecamere di sorveglianza e varie opere per mitigare l'inquinamento acustico. Il periodo di costruzione dei lavori, previsto per l'inizio del 2021, sarà di circa 18 mesi. (Res)