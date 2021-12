Energia: Russia, domani forniture al minimo attraverso gasdotto Jamal-Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom ha previsto una capacità di transito della sezione polacca del gasdotto Jamal-Europa per la giornata di domani pari a soli 3,8 milioni di metri cubi, il record minimo mensile. La quota è pari al 4,3 per cento della portata reale, e segue un trend al ribasso riscontrato già nella giornata odierna quando il transito effettivo è stato di 4,7 milioni di metri cubi; e ieri, quando è stato pari a 5,2 milioni di metri cubi. Sono dati in netto calo rispetto alla prenotazione per venerdì, pari a 27 milioni di metri cubi. Non è escluso che domani, tenendo conto dei transiti in ambo le direzioni, il gasdotto sia praticamente fermo. (Rum)