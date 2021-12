Legge Bilancio: al Mef incontri governo-partiti, domani pomeriggio inizio votazioni in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso al ministero dell’Economia gli incontri bilaterali tra il governo e i rappresentanti dei partiti. Secondo quanto si apprende, i temi principali, da chiudere prima dell’inizio delle votazioni in commissione previsto per domani, sono le modifiche al superbonus; la riduzione dei requisiti contributivi per l'accesso all'Ape social dei lavoratori edili; le esenzioni Tosap; e il potenziamento del bonus mobili. I testi dovrebbero arrivare entro la mattinata di domani per consentire alla commissione Bilancio di iniziare le votazioni nella seduta convocata nel pomeriggio dopo la seduta dell'aula sul ddl delega sulla disabilità. L'esame degli emendamenti alla manovra, secondo quanto si apprende, dovrebbe proseguire ad oltranza fino alla mattina di martedì: inizierà poi il lavoro tecnico per il coordinamento dei testi e per la stesura del maxiemendamento sul quale verrà posta la questione di fiducia giovedì. (Rin)