Business news: Brasile, Cina sospende blocco a import carne brasiliana adottato dopo due casi di 'mucca pazza'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina hanno sospeso il blocco all'importazione di carne dal Brasile, disposto lo scorso settembre dopo che due casi di contaminazione da encefalopatia spongiforme bovina, nota come sindrome della "mucca pazza", erano stati individuati in due capi di bestiame in allevamenti di Belo Horizonte (Minas Gerais) e Nova Canaa do Norte (Mato Grosso). Lo riferisce in una nota il ministero dell'Agricoltura di Brasilia. Al momento, tuttavia, la Cina ha disposto delle limitazioni alla ripresa dell'import. Sarà infatti importata solo carne senza osso e di animali con non più di trenta mesi di vita. (Res)