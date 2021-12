Business news: Perù, ministro Economia conferma crescita del 13 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita economica del 13 per cento quest’anno, la più alta in America Latina. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pedro Francke, parlando in conferenza stampa. "Si conferma che l'economia peruviana crescerà del 13 per cento quest'anno, la crescita più alta in America Latina, una cifra abbastanza significativa e almeno tre punti in più rispetto a quanto previsto all'inizio dell'anno", ha detto il ministro. Francke ha inoltre dichiarato che quest’anno il livello di investimenti pubblici si attesterà sui 36 miliardi di soles (circa 7,8 miliardi di euro), “il livello di investimenti pubblici più alto mai registrato in Perù”. (Res)