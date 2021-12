Business news: Brasile, Banca centrale, stime Pil al 4,4 per cento nel 2021 e 1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita dell'economia pari al 4,4 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione pubblicato il 16 dicembre. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla proiezione di espansione del Pil al 4,7 presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a settembre. Molto più sensibile la riduzione apportata alle stime relative al 2022. Per la Bc infatti la crescita del Paese dovrebbe raggiungere l'1 per cento. Appena tre mesi fa la stima era del 2,1 per cento. Secondo la Bc la riduzione delle stime per il 2021 è dovuta alla recessione tecnica in cui si trova il paese dopo aver registrato il segno meno nel secondo e terzo trimestre dell'anno, rispettivamente dello 0,4 e 0,1. "Gli indicatori di fiducia delle imprese e dei consumatori, particolarmente rilevanti per comprendere l'attività nel trimestre in corso, sono diminuiti negli ultimi mesi. Pertanto, il risultato inferiore alle attese nel terzo trimestre e il peggioramento delle previsioni per il quarto riducono la previsione di crescita per 2021 e il carico statistico per il 2022", afferma la Banca centrale in una nota. (Res)