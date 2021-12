Business news: Bolivia, approvata legge di bilancio, fondi per opere pubbliche in aumento del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tasso di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del 5,1 per cento e investimenti pubblici per 5 miliardi di dollari. Questi i principali numeri della legge di bilancio che il Senato della Bolivia ha approvato mercoledì in seconda lettura. In particolare, la manovra per il 2022 prevede di destinare il 42,5 per cento degli stanziamenti al settore produttivo, il 29,9 per cento agli investimenti in infrastrutture ed il 17,2 per cento alle spese sociali. Gli stanziamenti in opere pubbliche per il 2022 segnano un incremento del 25 per cento rispetto al 2021, passando in termini nominali da 4,011 miliardi di dollari a 5,015 miliardi. Per quanto riguarda il bilancio consolidato della Sanità, sono stati programmati fondi pari al 10 per cento del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica per il 2022, mentre l'Istruzione riceverà l'equivalente al 10,8 per cento e il settore della Difesa circa il 2 per cento. (Res)