Cile: presidenziali, Boric si impone su Kast con oltre il 54 per cento dei voti

- Con il 50 per cento dei voti scrutinati il candidato di sinistra al secondo turno delle elezioni presidenziali in Cile, Gabriel Boric, si è imposto sullo sfidante, l’ultraconservatore José Kast. Secondo il Servizio elettorale del Cile (Servel) il 35enne Boric ha raccolto il 54,72 per cento dei voti, contro il 45,28 per cento di Kast. Prima ancora della fine dello spoglio il leader del Partito repubblicano si è congratulato con Boric. “Ho appena parlato con Gabriel Boric e mi sono congratulato con lui per il suo grande trionfo. Da oggi è eletto Presidente del Cile e merita tutta la nostra stima e collaborazione costruttiva. Il Cile viene sempre prima di tutto”, ha scritto Kast sul suo account Twitter. (Abu)