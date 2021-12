Business news: Brasile, ministro Economia, "cacciato via" l'Fmi dal Paese per previsioni errate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes ha affermato di aver "cacciato via" il Fondo monetario internazionale (Fmi) dal Brasile per aver sbagliato le proiezioni di diminuzione del Prodotto interno lordo (Pil) per l'anno 2020. "Li stiamo mandando via, possono andare a passeggiare all'estero" ha detto Guedes nel corso di un incontro organizzato dalla Federazione delle industrie dello Stato di Sao Paulo (Fiesp). "L'anno scorso la missione è venuta in Brasile per prevedere un calo di oltre il 9 per cento del Pil, che non si è concretizzato. Il Pil del Brasile è calato il 4 per cento e quello del Regno Unito il 9,2, mentre la loro previsione era di un calo del 4 per cento. Che vadano a fare le loro previsioni in un altro Paese". (Res)