Business news: El Salvador, da gennaio a novembre oltre 6 miliardi di dollari per esportazioni, record dal 1994

- Da gennaio a novembre, El Salvador ha esportato merci per un valore complessivo di oltre sei miliardi e 63 milioni di dollari, cifra record negli ultimi 27 anni. Lo riferisce il Banco centrale de reserva (Bcr), descrivendo una crescita del 33,4 per cento su anno. Nel primo semestre del 2021, El Salvador è stato per la Commissione economica delle Nazioni unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) il terzo Paese di tutta la regione, per valore delle esportazioni. (Res)