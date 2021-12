Business news: Brasile, agenzia del petrolio raccoglie oltre 11 miliardi di real in asta esplorazione giacimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti del Brasile (Anp) ha raccolto 11,14 miliardi di real (1,73 miliardi di euro) al termine dell'asta per i diritti di esplorazione dei giacimenti Sépia e Atapu, nel bacino petrolifero pre-sale di Santos. In tutto erano state autorizzate a partecipare 11 società. Cinque di queste, organizzate in due consorzi si sono aggiudicati l'asta. In particolare il giacimento Sepia è stato aggiudicato per 7,1 miliardi di real (1,1 miliardi di euro) a un consorzio composto da Petrobras, Total Energies, Petronas e QP Brasil. Il giacimento di Atapu ha ricevuto una sola offerta da 4 miliardi di real (622 milioni di euro), da un consorzio formato da Petrobras, Shell Brasil e TotalEnergies. (Res)