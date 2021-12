Business news: Brasile, ministero Comunicazioni lancia il progetto 5G per l'illuminazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha presentato il progetto pilota per l'uso della connettività mobile di quinta generazione (5G) nell'illuminazione pubblica. L'evento si è tenuto a Natal (capitale dello stato di Rio Grande do Norte). L'utilizzo del 5G nell'illuminazione pubblica avviene attraverso l'installazione di "corpi illuminanti intelligenti", che trasmettono il segnale tramite antenne installate su pali. Sulle apparecchiature possono essere installate anche telecamere di sicurezza. La tecnologia sarà testata nelle città di Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte), Petrolina (Pernambuco), Araguaína (Tocantins), Curitiba (Paranà) e Jaraguá do Sul (Santa Catarina). Per il ministro, con l'istallazione dei nuovi "corpi illuminanti" alcuni municipi del Paese potranno anticipare i tempi previsti per l'arrivo della tecnologia. Secondo le stime del ministero infatti, il 5G dovrebbe essere installato in tutte le capitali entro luglio del prossimo anno. "Avremo l'opportunità di preparare i nostri figli, i nostri giovani per il mondo che sta arrivando, per questo nuovo futuro che sta arrivando", ha detto Faria. (Res)