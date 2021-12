Libano: presidente Aoun a Guterres, presenteremo piano economico a Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano sta elaborando un piano di ripresa economica da presentare al Fondo monetario internazionale (Fmi) e negoziare molteplici riforme in campo economico, finanziario e amministrativo, rimodellando alcuni dei dipartimenti statali, il controllo della spesa, la lotta alla corruzione e il controllo forense sui conti della Banque du Liban. Lo ha detto il presidente libanese, Michel Aoun, durante l'incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, giunto oggi in Libano per una visita di quattro giorni, secondo un comunicato stampa della presidenza libanese. Aoun ho assicurato a che "l'obiettivo resta quello di adottare una governance sostenibile che corregga lo squilibrio che ha afflitto le istituzioni statali". In merito alle elezioni, il capo dello Stato ha detto che "il Libano sarà testimone delle prossime elezioni parlamentari in primavera e fornirà ogni strumento per essere trasparente ed equo, riflettendo la vera volontà dei libanesi nella scelta dei propri rappresentanti e accogliendo favorevolmente qualsiasi ruolo che le Nazioni Unite possono svolgere nel dar seguito a queste elezioni, in coordinamento con le competenti autorità libanesi". Inoltre, a proposito degli sfollati siriano, Aoun ha sottolineato "la necessità di trovare un nuovo approccio al caso dei rifugiati siriani in Libano, che è una crisi in corso e in crescita da oltre 10 anni, e gli enormi oneri che gravano sul Libano". Infine, per quanto riguarda la situazione con Israele, Aoun ha ribadito "l'impegno per l'attuazione della risoluzione 1701 dell'Onu in tutti i suoi aspetti, il mantenimento della stabilità al confine meridionale e la cooperazione permanente tra l'esercito libanese e le forze Unifil". (Res)