Lombardia: De Corato, oggi ho portato la mia solidarietà a Mario Cattaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho partecipato al pranzo all'Osteria dei Amis di Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano accusato di eccesso colposo di legittima difesa per avere ucciso nel 2017 un ladro che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Il ristoratore, dopo essere stato assolto in primo grado, oggi è in attesa del processo di appello perché la Procura di Lodi ha deciso di presentare ricorso. Un accanimento verso un uomo che ha soltanto difeso la sua famiglia e la sua attività", lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia. A portare il proprio sostegno a Cattaneo erano presenti anche Paola Radaelli, presidente Unavi, l'Unione nazionale delle vittime, l'onorevole Paola Frassinetti, il consigliere regionale di Fd'I Federico Romani e alcuni familiari di vittime di reati violenti.(Com)