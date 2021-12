© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala incontra i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri.Palazzo Marino, sala dell'orologio, piazza della Scala 2 (ore 12:30)L’assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, porta un saluto all'evento "Including Diversity".Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2 (ore 15)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore a enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del “Patto territoriale del Comprensorio Aprica - Corteno Golgi - Teglio 2030”.Ufficio Territoriale Montagna, via Del Gesù 17, Sondrio (ore 11)VARIEIl leader della Lega, Matteo Salvini, e il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, visitano i cantieri della città. Segue punto stampa.Varco cantiere di via Acciaierie/Mazzini, Sesto San Giovanni/Mi, (ore 11:30)Presidio dei sindacati inquilini davanti a Palazzo Marino.Piazza della Scala (ore 16:30)Tappa de "Il cammino della speranza", staffetta sulle orme dei migranti organizzata da Iscos e da altre associazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma dei profughi lungo la rotta balcanica.Sede dei Salesiani di via Melchiorre Gioia, 6 (ore 16:30)Il leader della Lega Matteo Salvini partecipa alla cena di Natale a cura del gruppo identità e democrazia.Novotel Ca' Granda, viale Giovanni Suzzani, 13 (ore 19:30)MONZAIi presidente della Provincia Luca Santambrogio incontra i giornalisti per i tradizionali auguri di NataleSede della Provincia, sala dell’Oro, via Grigna, 13 Monza (ore 10) (Rem)