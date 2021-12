Business news: Venezuela, analista economico, entro febbraio 2022 si attende uscita da iperinflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro febbraio del 2022 il Venezuela potrebbe uscire da un quadro di iperinflazione nel quale si trova dalla fine del 2017. Lo ha detto Asdrubal Oliveros, economista e co-direttore della società di analisi Ecoanalitica, avvertendo che il dato non si traduce nell'uscita dalla crisi economica in cui versa il Paese. "Il dato noto è che ra gennaio e febbraio 2022 si uscirà dall'iperinflazione, così come viene misurata dalla Banca centrale del Venezuela e da Ecoanalitica", ha detto Oliveros intervistato dalla radio "Exitos". Un cambio di status formale che "non significa che si uscirà dal problema" dal momento che il Venezuela "rimane in un fossato" dal punto di vista economico. (Res)