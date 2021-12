Business news: Perù, compagnia mineraria Mmg Ltd annuncia sospensione produzione dal 18 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria Mmg Ltd, di base in Australia, ha annunciato la sospensione della produzione di rame nel suo giacimento di Las Bambas, in Perù, a partire dal 18 dicembre. La decisione, ha reso noto la società, segue l’impossibilità di raggiungere un accordo con le comunità delle province di Chumbivilcas, che da giorni bloccano le vie pubbliche come forma di protesta nei confronti dell’azienda mineraria. Il dialogo con le comunità della zona, si legge in un comunicato, continua a essere “infruttuoso e non è stato possibile raggiungere una soluzione per rimuovere i blocchi”. Gli abitanti della zona chiedono di essere considerati fornitori di beni e servizi della società di capitali cinese e che questa tenga in considerazione l’impatto sociale e ambientale delle sue attività. Il giacimento produce circa il 2 per cento del rame prodotto a livello mondiale. (Res)