Business news: Colombia, Covid, firmato memorandum per produrre vaccini nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha annunciato la firma di un memorandum di intesa tra il governo, la colombiana VaxThera e la canadese Providence Therapeutics per la produzione di vaccini anti Covid-19 in Colombia. VaxThera investirà nello sviluppo di un impianto di produzione di vaccini, che inizierà a febbraio 2022 a Rionegro, nel dipartimento di Antioquia. Entro giugno 2022, ha detto il capo dello Stato, la Colombia sarà in grado di produrre piccoli lotti di vaccino contro la Covid-19 e altre patologie. (Res)