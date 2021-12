Business news: Argentina, holding coreana Posco investe 830 milioni di dollari su litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding coreana del settore metallurgico e dell'energia, Posco, ha confermato un investimento da 830 milioni di dollari sul litio in Argentina. Si tratta di un giacimento situato nella salina conosciuta come "Salar del hombre muerto", tra le province di Salta e Catamarca, nel nordovest del Paese. L'investimento, si legge in una nota della compagnia, prevede di raggiungere una capacità di produzione di 25 mila tonnellate di idrossido di litio entro il 2024. Un volume, si afferma, sufficiente ad alimentare 600 mila automobili elettriche. (Res)