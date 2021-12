Polonia: centinaia di manifestanti in varie città protestano contro la nuova legge sui media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti si sono radunati oggi in diverse città per esortare il presidente polacco, Andrzej Duda, a porre il veto alla legge sui media approvata venerdì scorso dal Parlamento di Varsavia. La controversa legge inasprisce le regole sulle proprietà straniere dei media, incidendo sulla capacità dell’emittente televisiva “Tvn24”, di proprietà della società di media statunitense Discovery Inc, di proseguire le sue trasmissioni. Il disegno di legge, che deve ancora essere convertito in legge dal presidente Andrzej Duda, ha inasprito le relazioni tra la Polonia e gli Stati Uniti. "In questo momento stiamo parlando di ‘Tvn’, ma non si tratta solo di questo", ha detto alla folla a Cracovia il senatore Bogdan Klich, membro del principale partito di opposizione Piattaforma civica. "Si tratta del futuro della libertà di parola in Polonia, del futuro della nostra democrazia", ha aggiunto Klich. La polizia ha detto che circa 800 persone hanno preso parte alla protesta nella città nel sud del Paese, una cifra che non corrisponderebbe neanche lontanamente alle stime fornite dagli organizzatori che parlano di circa 5-8 mila persone. Proteste meno numerose si sono svolte in diverse altre città polacche, inclusa una dinnanzi al palazzo presidenziale a Varsavia. (Vap)