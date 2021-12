Legge Bilancio: Laforgia (Leu), emendamento su delocalizzazioni non va nella strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento sulle delocalizzazioni “non va ancora nella strada giusta: bisogna introdurre norme utili al contrasto del fenomeno, che non può essere risolto semplicemente aumentando i costi di licenziamento”. Lo afferma in una nota Francesco Laforgia, senatore di Liberi e uguali. “Sono infatti troppe le aziende che finora hanno beneficiato di aiuti pubblici per poi scappare all'estero, lasciandosi indietro disoccupazione e precarietà: ci vogliono risposte più decise a tutela della dignità del lavoro”, ha detto. (Com)