Hong Kong: Carrie Lam su elezioni legislative promette "nuovo capitolo di buon governo"

- Il nuovo Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo) "aumenterà l'efficacia amministrativa della Regione amministrativa speciale e avvierà un nuovo capitolo per il buon governo". Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione locale Carrie Lam al termine della giornata di voto tenuta oggi per il rinnovo dei 90 seggi del Consiglio, dicendosi pronta alla cooperazione con il nuovo organo legislativo per lo sviluppo integrato di Hong Kong con la Cina continentale. “Ringrazio sinceramente gli oltre 1,3 milioni di elettori che si sono recati oggi alle urne. Il loro voto non solo supporta il candidato (favorito), ma sostiene il (nuovo) sistema elettorale”, ha sottolineato. (Cip)